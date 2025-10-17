Satellite en kit par Cap Sciences Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien
Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Moteurs plasmiques, caloducs, panneaux solaires, senseur stellaire… Pour prendre conscience de la complexité d’un satellite scientifique, quoi de plus stimulant que d’assembler ses différentes parties ?
A partir d’une matériauthèque et de quelques conseils de montage, les jeunes ingénieurs vont incarner tour à tour les designers, les magasiniers, et les assembleurs, en s’entraidant, et en positionnant au bon endroit et dans le bon ordre les pièces d’une maquette à l’échelle 1 10, comme dans une véritable salle blanche.
Sera-t-il opérationnel pour partir dans l’espace ?
• À partir de 8 ans
• Sur réservation .
Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
