Satellite en kit par Cap Sciences
Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien
vendredi 17 octobre 2025.

Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Moteurs plasmiques, caloducs, panneaux solaires, senseur stellaire… Pour prendre conscience de la complexité d’un satellite scientifique, quoi de plus stimulant que d’assembler ses différentes parties ?

A partir d’une matériauthèque et de quelques conseils de montage, les jeunes ingénieurs vont incarner tour à tour les designers, les magasiniers, et les assembleurs, en s’entraidant, et en positionnant au bon endroit et dans le bon ordre les pièces d’une maquette à l’échelle 1 10, comme dans une véritable salle blanche.

Sera-t-il opérationnel pour partir dans l’espace ?

• À partir de 8 ans

• Sur réservation .

Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr

