Satie Contemporain activation des oeuvres musicales Rue de l'Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

A l’occasion du centenaire d’Eugène Boudin, l’exposition Œuvres de Salon a été conçue comme une extension contemporaine de l’exposition Erik Satie l’esprit symphonique, le courage artistique par le FRAC Normandie en collaboration avec la classe de 5eD du collège Alphonse Allais de Honfleur. Parmi les œuvres présentées, deux sont interactives parmi dont Ameublement de musique de Patrice Carré. Venez les découvrir et même en manipuler certaines…

RDV au Musée Eugène Boudin

English : Satie Contemporain activation des oeuvres musicales

To mark Eugène Boudin’s centenary, the exhibition ?uvres de Salon was conceived as a contemporary extension of the exhibition Erik Satie: l’esprit symphonique, le courage artistique by FRAC Normandie in collaboration with the 5eD class from Alphonse Allais secondary school in Honfleur. Among the works presented, two are interactive, including Ameublement de musique by Patrice Carré. Come and discover them, and even manipulate some of them…

Meet at the Musée Eugène Boudin

German : Satie Contemporain activation des oeuvres musicales

Anlässlich des 100. Geburtstags von Eugène Boudin wurde die Ausstellung ?uvres de Salon als zeitgenössische Erweiterung der Ausstellung Erik Satie: l’esprit symphonique, le courage artistique vom FRAC Normandie in Zusammenarbeit mit der Klasse 5eD des Collège Alphonse Allais in Honfleur konzipiert. Zwei der gezeigten Werke sind interaktiv, darunter Ameublement de musique von Patrice Carré. Entdecken Sie sie und manipulieren Sie sogar einige von ihnen…

RDV im Museum Eugène Boudin

Italiano :

In occasione del centenario di Eugène Boudin, la mostra « Uvres de Salon » è stata concepita come un’estensione contemporanea della mostra Erik Satie: l’esprit symphonique, le courage artistique del FRAC Normandie in collaborazione con la classe 5eD della scuola secondaria Alphonse Allais di Honfleur. Due delle opere esposte sono interattive, tra cui Ameublement de musique di Patrice Carré. Venite a scoprirle e a maneggiarne alcune…

Appuntamento al Musée Eugène Boudin

Espanol :

Con motivo del centenario de Eugène Boudin, la exposición ?uvres de Salon fue concebida como una prolongación contemporánea de la exposición Erik Satie: l’esprit symphonique, le courage artistique del FRAC Normandie en colaboración con la clase 5eD del instituto Alphonse Allais de Honfleur. Dos de las obras expuestas son interactivas, entre ellas Ameublement de musique de Patrice Carré. Venga a descubrirlas e incluso a tocar algunas de ellas…

Encuentro en el museo Eugène Boudin

