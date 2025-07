SATTVA EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon

SATTVA EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon vendredi 18 juillet 2025.

SATTVA EN CONCERT

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Sattva en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

reggae, soul, blues et hip-hop

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air

Tout droit sorti de la Vallée de l’Orb, Sattva est un tout nouveau projet musical qui mêle avec finesse reggae, soul, blues et hip-hop. Porté par des musiciens passionnés, le groupe propose une musique à la fois enracinée et aérienne, entre rythmes chaloupés, textes engagés et mélodies envoûtantes.

Leur univers, à la croisée des cultures et des émotions, invite à la connexion, à la danse et à la réflexion. Une belle découverte locale, à savourer en plein air dans l’écrin naturel de la guinguette.

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 69 11 92 99

English :

Sattva in concert at the Guinguette du Mil?Yeux

reggae, soul, blues and hip-hop

Catering on site Open bar Open-air concert

German :

Sattva gibt ein Konzert in der Guinguette du Mil?Yeux

reggae, Soul, Blues und Hip-Hop

Essen und Trinken vor Ort Offene Bar Open-Air-Konzert

Italiano :

Sattva in concerto alla Guinguette du Mil’Yeux

reggae, soul, blues e hip-hop

Ristorazione in loco Open bar Concerto all’aperto

Espanol :

Sattva en concierto en la Guinguette du Mil Yeux

reggae, soul, blues y hip-hop

Catering in situ Barra libre Concierto al aire libre

