SATTVAM (Danse Indienne) Théâtre du Rond Point Valréas

SATTVAM (Danse Indienne)

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 13 EUR

Début : 2025-10-04 20:45:00

fin : 2025-10-04 21:30:00

2025-10-04

Le Bharata Natyam est un des huit styles de danse indienne classique au service de la philosophie et de la mythologie indienne.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

Bharata Natyam is one of eight styles of classical Indian dance based on Indian philosophy and mythology.

German :

Bharata Natyam ist einer der acht klassischen indischen Tanzstile im Dienste der indischen Philosophie und Mythologie.

Italiano :

Il Bharata Natyam è uno degli otto stili di danza classica indiana basati sulla filosofia e sulla mitologia indiana.

Espanol :

El Bharata Natyam es uno de los ocho estilos de danza clásica india basados en la filosofía y la mitología de la India.

