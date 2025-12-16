SATURDAY WAX FEVER Melle

SATURDAY WAX FEVER

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

⭐️⭐️⭐️ SATURDAY WAX FEVER ⭐️⭐️⭐️

Soirée 100% Vinyles au Metullum

21H-04H

On retourne cette année encore au cinéma de Melle. Avec au programme, des galettes, des discs, des skeuds, du sillon et des platines !

Big Sound Show Light Mapping (avec le vidéoproj’ de la salle de ciné !) Ambiance Boiler Room Fripe (Frip’On) Bar Merch EB

Line Up 4 Dj’s viennent vous jouer leur meilleure sélection vinyle !

Tarif en prévente 10€

Tarif sur place 15€

