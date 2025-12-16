SATURDAY WAX FEVER Melle
⭐️⭐️⭐️ SATURDAY WAX FEVER ⭐️⭐️⭐️
Soirée 100% Vinyles au Metullum
21H-04H
On retourne cette année encore au cinéma de Melle. Avec au programme, des galettes, des discs, des skeuds, du sillon et des platines !
Big Sound Show Light Mapping (avec le vidéoproj’ de la salle de ciné !) Ambiance Boiler Room Fripe (Frip’On) Bar Merch EB
Line Up 4 Dj’s viennent vous jouer leur meilleure sélection vinyle !
Tarif en prévente 10€
Tarif sur place 15€
PLUS D’INFORMATIONS https://fb.me/e/6jAbHMGTK .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : SATURDAY WAX FEVER
