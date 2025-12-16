SATURDAY WAX FEVER Melle

SATURDAY WAX FEVER

SATURDAY WAX FEVER Melle samedi 20 décembre 2025.

SATURDAY WAX FEVER

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-20

⭐️⭐️⭐️ SATURDAY WAX FEVER ⭐️⭐️⭐️
Soirée 100% Vinyles au Metullum
21H-04H
On retourne cette année encore au cinéma de Melle. Avec au programme, des galettes, des discs, des skeuds, du sillon et des platines !
Big Sound Show Light Mapping (avec le vidéoproj’ de la salle de ciné !) Ambiance Boiler Room Fripe (Frip’On) Bar Merch EB

Line Up 4 Dj’s viennent vous jouer leur meilleure sélection vinyle !

Tarif en prévente 10€
Tarif sur place 15€

PLUS D’INFORMATIONS https://fb.me/e/6jAbHMGTK   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

English : SATURDAY WAX FEVER

L’événement SATURDAY WAX FEVER Melle a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Pays Mellois