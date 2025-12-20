Sauce cochon Labrit
Sauce cochon Labrit samedi 10 janvier 2026.
Sauce cochon
cercle des démocrates Labrit Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-10
Réservez votre premier repas de l’année au Cercle des Démocrates de Labrit.
Au menu
Soupe de pays, sauce cochon cruchade, salade fromage, pastis Landais crème anglaise et café. .
cercle des démocrates Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 77 79
