Sauce cochon Labrit

Sauce cochon

cercle des démocrates Labrit Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Réservez votre premier repas de l’année au Cercle des Démocrates de Labrit.

Au menu

Soupe de pays, sauce cochon cruchade, salade fromage, pastis Landais crème anglaise et café. .

cercle des démocrates Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 77 79

English : Sauce cochon

