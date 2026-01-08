SAUCE COMEDY

3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

La Sauce Comedy est de retour au Joséphine !

Bonne nouvelle La Sauce Comedy est de retour au Joséphine le jeudi 22 janvier

La Sauce Comedy est de retour au Joséphine !

Bonne nouvelle La Sauce Comedy est de retour au Joséphine le jeudi 22 janvier

Vous aviez aimé la dernière édition ? Nous aussi. Du coup, on remet le micro, les blagues et la bonne humeur dans ce lieu ultra convivial situé 3 place Jean Jaurès.

Au programme

des humoristes en forme, des punchlines bien senties… et surtout une vraie ambiance de soirée entre potes.

Ouverture des portes à 20h30 arrive tôt pour profiter à fond des plats et tapas du Café Joseph avant le début du show.

Stand-up à 21h.

Infos pratiques

Ouverture 20h30 Show 21h

5€ l’entrée + sortie au chapeau .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Sauce Comedy is back at the Joséphine!

Good news: La Sauce Comedy is back at the Joséphine on Thursday, January 22

L’événement SAUCE COMEDY Montpellier a été mis à jour le 2026-01-06 par 34 OT MONTPELLIER