SAUCE COMEDY Montpellier
SAUCE COMEDY Montpellier jeudi 22 janvier 2026.
SAUCE COMEDY
3 Place Jean Jaurès Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
La Sauce Comedy est de retour au Joséphine !
Bonne nouvelle La Sauce Comedy est de retour au Joséphine le jeudi 22 janvier
La Sauce Comedy est de retour au Joséphine !
Bonne nouvelle La Sauce Comedy est de retour au Joséphine le jeudi 22 janvier
Vous aviez aimé la dernière édition ? Nous aussi. Du coup, on remet le micro, les blagues et la bonne humeur dans ce lieu ultra convivial situé 3 place Jean Jaurès.
Au programme
des humoristes en forme, des punchlines bien senties… et surtout une vraie ambiance de soirée entre potes.
Ouverture des portes à 20h30 arrive tôt pour profiter à fond des plats et tapas du Café Joseph avant le début du show.
Stand-up à 21h.
Infos pratiques
Ouverture 20h30 Show 21h
5€ l’entrée + sortie au chapeau .
3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Sauce Comedy is back at the Joséphine!
Good news: La Sauce Comedy is back at the Joséphine on Thursday, January 22
L’événement SAUCE COMEDY Montpellier a été mis à jour le 2026-01-06 par 34 OT MONTPELLIER