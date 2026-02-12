SAUCE COMEDY Montpellier

SAUCE COMEDY

Après une première édition à guichets fermés, La Sauce Comedy Club fait son grand retour au Joséphine, l’étage du Café Joseph à Montpellier pour une deuxième date qui s’annonce encore plus savoureuse.

Le 19 février, préparez-vous à une soirée placée sous le signe du stand-up, de la bonne humeur et des éclats de rire. Face à l’enthousiasme du public lors de la première édition, le concept évolue cette fois, ce ne sera pas une mais deux sessions qui seront proposées.

Deux sessions de stand-up dans la même soirée

Pour permettre à encore plus de spectateurs de profiter du show, La Sauce Comedy Club propose deux horaires

Première session 19h30

Deuxième session 21h

Chaque session accueille une line-up d’humoristes prêts à enflammer la scène, avec des styles variés et une seule mission vous faire rire du début à la fin.

Petit conseil venez un peu en avance pour découvrir les plats et tapas du Joseph avant le spectacle.

Infos pratiques

Horaires des sessions 19h30 et 21h

Tarif 5€ l’entrée + sortie au chapeau .

3 Place Jean Jaurès Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 31 95 joseph@groupe-tandem.fr

English :

After a sold-out first edition, La Sauce Comedy Club is back at Joséphine, upstairs from Café Joseph in Montpellier, for a second date that promises to be even more delicious.

