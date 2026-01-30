Sauce de cochon Vert
Sauce de cochon Vert dimanche 15 février 2026.
Sauce de cochon
Salle des fêtes Vert Landes
Venez nous retrouver à la salle des fêtes pour un bon repas !
Au menu
-Soupe de légumes
-Sauce cochon Cruchade
-Fromage et sa salade
-Pastis et crème anglaise
-Café
Sur réservation .
Salle des fêtes Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 84 13 18
