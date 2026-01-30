Sauce de cochon

Salle des fêtes Vert Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Venez nous retrouver à la salle des fêtes pour un bon repas !

Au menu

-Soupe de légumes

-Sauce cochon Cruchade

-Fromage et sa salade

-Pastis et crème anglaise

-Café

Sur réservation .

Salle des fêtes Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 84 13 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sauce de cochon

L’événement Sauce de cochon Vert a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Cœur Haute Lande