Sauce de cochon Vert

Sauce de cochon

Sauce de cochon Vert dimanche 15 février 2026.

Sauce de cochon

Salle des fêtes Vert Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15

Date(s) :
2026-02-15

Venez nous retrouver à la salle des fêtes pour un bon repas !
Au menu
-Soupe de légumes
-Sauce cochon Cruchade
-Fromage et sa salade
-Pastis et crème anglaise
-Café
Sur réservation   .

Salle des fêtes Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 84 13 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sauce de cochon

L’événement Sauce de cochon Vert a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Cœur Haute Lande