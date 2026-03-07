Saucisse musicale #4 à Loupiac

Loupiac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Atelier charcuterie, confection de saucisse

A 14h, concours de palet Breton

Atelier charcuterie, confection de saucisse

A 14h, concours de palet Breton. A 20h, repas et concert festif

avec Mafia matou

.

Loupiac 46350 Lot Occitanie +33 6 21 80 36 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charcuterie workshop, sausage making

At 2pm, Breton shuffleboard competition

L’événement Saucisse musicale #4 à Loupiac Loupiac a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Vallée de la Dordogne