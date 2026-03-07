Saucisse musicale #4 à Loupiac Loupiac
Loupiac Lot
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-05-30 09:00:00
Atelier charcuterie, confection de saucisse
A 14h, concours de palet Breton
A 14h, concours de palet Breton. A 20h, repas et concert festif
avec Mafia matou
Loupiac 46350 Lot Occitanie +33 6 21 80 36 44
English :
Charcuterie workshop, sausage making
At 2pm, Breton shuffleboard competition
