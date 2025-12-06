Saucisson patates Cave des Vignerons de buxy Saint-Gengoux-le-National

Saucisson patates

Cave des Vignerons de buxy 1 route de Curtil Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

Retrouvez-nous dans notre caveau de Saint-Gengoux-Le-National pour partager des choses très gourmandes en toute simplicité !

Au programme vins de nos caves bien sûr, mais aussi saucissons et pommes de terre cuits à l’ancienne avec notre alambic & Huîtres Marsaud…

À emporter ou à déguster sur place. .

+33 3 85 92 61 75 saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr

