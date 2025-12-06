Saucisson patates Cave des Vignerons de buxy Saint-Gengoux-le-National
Saucisson patates Cave des Vignerons de buxy Saint-Gengoux-le-National samedi 6 décembre 2025.
Saucisson patates
Cave des Vignerons de buxy 1 route de Curtil Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 15:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Retrouvez-nous dans notre caveau de Saint-Gengoux-Le-National pour partager des choses très gourmandes en toute simplicité !
Au programme vins de nos caves bien sûr, mais aussi saucissons et pommes de terre cuits à l’ancienne avec notre alambic & Huîtres Marsaud…
À emporter ou à déguster sur place. .
Cave des Vignerons de buxy 1 route de Curtil Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 75 saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr
English : Saucisson patates
German : Saucisson patates
Italiano :
Espanol :
L’événement Saucisson patates Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2025-10-03 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II