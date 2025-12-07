Saucony 10 km de la Tour Eiffel UNESCO Paris

Saucony 10 km de la Tour Eiffel UNESCO Paris dimanche 7 décembre 2025.

Parcours

En collaboration avec la mairie du 7e, vous allez découvrir un parcours rapide à travers l’arrondissement le plus élégant de Paris ! Vous allez adorer ses magnifiques avenues arborées, et bien sûr pouvoir admirer le monument le plus connu au monde, la Tour Eiffel !

Infos pratiques

Lieu de départ : Avenue de Suffren (face à l’UNESCO).

Le lieu et les horaires du retrait des dossards vous seront communiqués prochainement.

Le reste des infos pratiques est à retrouver ici.

Venez chercher votre record sur un parcours hyper roulant, sans doute l’un des plus rapides de France, au coeur du 7e, où vous pourrez admirer les Invalides et le monument le plus connu au monde : la Tour Eiffel !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 09h00 à 12h00

payant

1000 premiers inscrits : 35 € (licencié : 33 €)

4000 suivants : 37 € (licencié : 35 €)

Au delà : 39€ (licencié : 37 €)

Tout public.

UNESCO Avenue de Suffren 75007 Paris