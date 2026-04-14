Maisons-du-Bois-Lièvremont

Saugeathlon 2026 Les festivités

Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

A partir de 20h le samedi et 12h le dimanche.

Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski.

Samedi soir Repas et concerts avec Lydie Mougin, Les Snails, Let Dzur et DJ Tanguy.

23€ concert +repas, 13€ concerts seulement.

Dimanche repas le midi avec Après la Ville , repas dansant à 19h le soir avec l’orchestre les Sapins Bleus.

Renseignements et programme sur www.saugeathlon.com. .

Salle des Fêtes Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 91 39 44 info.saugeathlon@gmail.com

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English : Saugeathlon 2026 Les festivités

L’événement Saugeathlon 2026 Les festivités Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS