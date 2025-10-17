SAUL RUBIN & MICHEL PASTRE – LE M. MUSEE DU VIN Paris

SAUL RUBIN & MICHEL PASTRE – LE M. MUSEE DU VIN Paris vendredi 17 octobre 2025.

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :SAUL RUBIN & MICHEL PASTREOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h00 / Fin du Concert : 23h00Le grand guitariste new-yorkais Saul Rubin nous fait l’honneur d’une visite dans notre caveau. Ce patron de la guitare, à l’aise dans tous les styles, a joué avec Sonny Rollins, Roy Hargrove, Johnny O’Neal, Hank Jones… Belle rencontre en perspective avec Michel Pastre, le ténor français dont la belle singularité stylistique conjugue Lester Young et Coleman Hawkins dans un registre à la fois mélodique et opiniâtre, féroce et romantique. Sa fabuleuse sonorité et son inventivité constituent un régal de finesse : avec le maître Saul Rubin, on s’attend à un dialogueravageur !Personnel : * Saul Rubin (guitare), * Michel Pastre (sax ténor), * César Pastre (orgue), Paul Morvan (batterie).

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75