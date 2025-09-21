Saulnes et site minier du Fond-de-Gras journées du patrimoine Gare des Vauziers Saulnes

Départs des trains au Fond-de-Gras (4 rue du Fond-de-Gras L-4576 Niederkorn) 15h, 16h, 17h vers Lasauvage, visite de la mine et retour vers Fond-de-Gras.

Départs des trains à Saulnes (rue du Klopp) 15h20 vers Lasauvage et Fond-de-Gras et retour / 16h20 vers Lasauvage et retour / 17h20 vers Lasauvage et retour.

Tarifs 8 €/adulte, 6 € / enfant de 6 à 11 ans. Vente des tickets sur place, sur le quai.

Prévoir une veste (9°C dans la mine).Tout public

8 .

Gare des Vauziers 2 rue du Klopp Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@minieresbunn.lu

English :

Train departures from Fond-de-Gras (4 rue du Fond-de-Gras L-4576 Niederkorn): 3pm, 4pm, 5pm to Lasauvage, visit of the mine and return to Fond-de-Gras.

Train departures from Saulnes (rue du Klopp): 3:20 pm to Lasauvage and Fond-de-Gras and back / 4:20 pm to Lasauvage and back / 5:20 pm to Lasauvage and back.

Prices: 8? per adult, 6? per child aged 6 to 11. Tickets sold on site, on the quay.

Bring a jacket (9°C in the mine).

German :

Abfahrt der Züge in Fond-de-Gras (4 rue du Fond-de-Gras L-4576 Niederkorn): 15.00, 16.00, 17.00 Uhr nach Lasauvage, Besichtigung der Mine und zurück nach Fond-de-Gras.

Abfahrt der Züge in Saulnes (rue du Klopp): 15.20 Uhr nach Lasauvage und Fond-de-Gras und zurück / 16.20 Uhr nach Lasauvage und zurück / 17.20 Uhr nach Lasauvage und zurück.

Preise: 8 ?/Erwachsener, 6 ? / Kind von 6 bis 11 Jahren. Verkauf der Tickets vor Ort auf dem Bahnsteig.

Eine Jacke mitbringen (9°C in der Mine).

Italiano :

Treni in partenza da Fond-de-Gras (4 rue du Fond-de-Gras L-4576 Niederkorn): ore 15.00, 16.00, 17.00 per Lasauvage, visita della miniera e ritorno a Fond-de-Gras.

Treni in partenza da Saulnes (rue du Klopp): 15.20 per Lasauvage e Fond-de-Gras e ritorno / 16.20 per Lasauvage e ritorno / 17.20 per Lasauvage e ritorno.

Tariffe: € 8/adulto, € 6/bambini da 6 a 11 anni. Biglietti in vendita sulla piattaforma.

Portare una giacca (9°C in miniera).

Espanol :

Salida de los trenes de Fond-de-Gras (4 rue du Fond-de-Gras L-4576 Niederkorn): 15.00, 16.00, 17.00 h a Lasauvage, visita de la mina y regreso a Fond-de-Gras.

Los trenes salen de Saulnes (rue du Klopp): 15.20 h a Lasauvage y Fond-de-Gras y vuelta / 16.20 h a Lasauvage y vuelta / 17.20 h a Lasauvage y vuelta.

Tarifas: 8 euros/adulto, 6 euros/niños de 6 a 11 años. Venta de billetes en el andén.

Lleve una chaqueta (9°C en la mina).

