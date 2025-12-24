Saults, Écuries de Baroja Anglet

Saults

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

De la pop dopée par une énergie rock les frères Antoine et Greg vivent la musique comme un premier langage. Très tôt passionné par les lives de Prince, Paul McCartney ou Eric Clapton, Antoine prend sa première guitare à six ans. Greg le rejoint trois ans plus tard à la batterie. Depuis, le duo trace sa route avec une énergie insatiable. Porté par des influences anglo-saxonnes, Saults quitte la France fin 2017 pour Londres et enchaîne les concerts dans les bars, clubs et caves, enregistre à Abbey Road, passe par le Love Supreme Jazz Festival, reçoit le soutien de la BBC et même l’adoubement de Pete Townshend (The Who). En 2024, le groupe publie un EP Vost Fr qui marque le début d’une douce bascule vers l’expression française et sort son premier album en 2025, dont plusieurs morceaux sont enregistrés à Los Angeles avec la légende Alan Parsons. Une reconnaissance artistique forte. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saults

L’événement Saults Anglet a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Anglet