Saulxures en fête. Saulxures-sur-Moselotte dimanche 7 septembre 2025.

Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Saulxures en fête . Forum des associations. Jeux animations toute la journée. Animation musicale par l’Orchestre Sol’Sur Party Song.Tout public

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 61 18

English :

Saulxures en fête . Forum of associations. Games and entertainment all day. Musical entertainment by the Sol’Sur Party Song Orchestra.

German :

Saulxures en fête . Forum der Vereine und Verbände. Spiele Animationen den ganzen Tag über. Musikalische Unterhaltung durch das Orchester Sol’Sur Party Song.

Italiano :

Saulxures en fête . Forum delle associazioni. Giochi e animazione per tutto il giorno. Intrattenimento musicale a cura dell’Orchestra canora della festa Sol’Sur.

Espanol :

Saulxures en fête . Foro de asociaciones. Juegos y animaciones durante todo el día. Animación musical a cargo de la orquesta Sol’Sur Party Song.

L’événement Saulxures en fête. Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-07-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES