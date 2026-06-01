Saumonerie de l’ourcq, Saumonerie de l’ourcq, Vichel-Nanteuil

Saumonerie de l’ourcq Vendredi 5 juin, 08h30 Saumonerie de l’ourcq Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Saumonerie de l’ourcq 2 route de breny 02210 Vichel Nanteuil Vichel-Nanteuil 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « saumoneriedelourcq@gmail.com »}]

Visite guidée de la fabrication du saumon et vente à la ferme

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