Saumur accorde ses violons Saumur

Saumur accorde ses violons

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31 15:45:00

2026-03-31

Cette balade commentée et rythmée d’interventions en chansons est un tour d’horizon des lieux où résonnent régulièrement musique et chansons à la Belle Époque.

Mais également un découverte des commerces de la place de la Bilange où musiciens et mélomanes sont alors certains de trouver partitions, instruments ou gramophones pour satisfaire leur passion pour le 4e art.

La découverte de la lutherie Les Violons d’Adèle par Adèle Débias fera pénétrer les participants dans l’univers de facture d’instruments.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 31 mars 2026 de 14h30 à 15h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

This guided stroll, punctuated by song, takes you on a tour of the places where music and song regularly resounded during the Belle Époque.

