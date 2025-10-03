Saumur au féminin Saumur
Rue Molière Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-10-03 16:00:00
fin : 2025-10-03 17:30:00
2025-10-03
Cette balade urbaine est proposée par le Service Ville d’art et d’histoire de Saumur.
La visite est conçue comme un tour de la Ville à la rencontre de plusieurs personnalités féminines ayant marqué l’histoire de la cité à différentes époques. Parmi elles, Lady Craddock, Anne Dacier, Jean de la Brète, Coco Chanel ou encore Eugénie Grandet.
This urban stroll is offered by Saumur?s Ville d?art et d?histoire department.
Dieser Stadtspaziergang wird vom Service Ville d’art et d’histoire de Saumur angeboten.
Questa passeggiata urbana è organizzata dal Dipartimento di Arte e Storia di Saumur.
Este paseo urbano está organizado por el Departamento de Arte e Historia de Saumur.
