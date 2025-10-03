Saumur au féminin Saumur

Début : 2025-10-03 16:00:00

fin : 2025-10-03 17:30:00

2025-10-03

Cette balade urbaine est proposée par le Service Ville d’art et d’histoire de Saumur.

La visite est conçue comme un tour de la Ville à la rencontre de plusieurs personnalités féminines ayant marqué l’histoire de la cité à différentes époques. Parmi elles, Lady Craddock, Anne Dacier, Jean de la Brète, Coco Chanel ou encore Eugénie Grandet.

Vendredi 3 octobre 2025 de 16h à 17h30. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

This urban stroll is offered by Saumur?s Ville d?art et d?histoire department.

German :

Dieser Stadtspaziergang wird vom Service Ville d’art et d’histoire de Saumur angeboten.

Italiano :

Questa passeggiata urbana è organizzata dal Dipartimento di Arte e Storia di Saumur.

Espanol :

Este paseo urbano está organizado por el Departamento de Arte e Historia de Saumur.

