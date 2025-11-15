Saumur So Bio Saumur

Saumur So Bio

Créée en 2014, l’association Saumur So Bio réunit les vigneron.ne.s bio du Saumurois autour du travail de la vigne et du vin en bio. Chaque année en novembre, les domaines vous invitent à déguster leurs nouvelles cuvées.

Une évidence partagée, travailler en respectant les terroirs, les vignes, le voisinage et eux-mêmes. Natures, biodynamistes, permaculteurs l’association se nourrit d’échanges entre les vignerons, entre ces différentes cultures, complémentaires.

Saumur So Bio accueille aussi de jeunes vigneron.ne.s, parfois fraîchement installé.e.s, encore méconnus sur leurs terres. Le groupe se nourrit de ses néovignerons un peu aventuriers. Pour que chaque amateur de vin trouve, dans cette diversité, son bonheur.

Lors du salon Saumur So Bio, ces domaines bio vous présenteront la palette de leurs vins, de leurs appellations saumuroises. Saumur blanc, Saumur Champigny, Saumur Puy Notre Dame… Chaque domaine interprète, à la lumière de son histoire, de ses choix, les appellations saumuroises.

Exposants

Loire:

Jardins de Fleury

Château Yvonne

Château de Targé

Fosse Sèche

Aurélie et Emmanuel Haget

La Trochoire

Domaine de l’Austral

Manoir de la Tête Rouge

Domaine Regnier-David

Domaine Melaric

La Folle Berthe

Jonathan Maunoury

Domaine de la Renière

Fabien Duveau

Thibaut Stephan

Domaine Moly

Domaine Noctua

Château de Villeneuve

Léo Charruau

Invités

Théo Blet

Alex Martin

Maison To Domaine Cidricole

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 19h. .

Rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire saumursobio@gmail.com

English :

Created in 2014, the Saumur So Bio association brings together the organic winegrowers of the Saumur region around the work of organic vines and wine. Every year in November, the estates invite you to taste their new cuvées.

German :

Der 2014 gegründete Verein Saumur So Bio vereint die Bio-Winzer des Saumurois rund um die Arbeit im Weinberg und die Herstellung von Bio-Wein. Jedes Jahr im November laden die Weingüter Sie zur Verkostung ihrer neuen Cuvées ein.

Italiano :

Creata nel 2014, l’associazione Saumur So Bio riunisce i viticoltori biologici della regione di Saumur per lavorare con viti e vini biologici. Ogni anno, a novembre, le aziende invitano a degustare le loro nuove annate.

Espanol :

Creada en 2014, la asociación Saumur So Bio reúne a los viticultores ecológicos de la región de Saumur para trabajar la viña y el vino ecológicos. Cada año, en noviembre, las fincas invitan a degustar sus nuevas añadas.

