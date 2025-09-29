Saumur Voltige Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur Voltige

Rendez-vous pour la 37ème édition de Saumur Voltige dans le Grand Manège à l’IFCE Cadre noir de Saumur. Un rendez-vous à ne pas manquer !

La voltige mêle émotions, danse et spectacle. Ces compétitions sont, pour le public, de véritables shows à couper le souffle. C’est aussi la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles ces dernières années.

Programme détaillé à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 36 37 comite@saumur.org

English :

See you at the 37th edition of Saumur Voltige in the Grand Manège at the IFCE ? Cadre noir de Saumur. An event not to be missed!

German :

Treffpunkt für die 37. Ausgabe von Saumur Voltige in der Großen Reithalle beim IFCE? Cadre noir de Saumur. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Ci vediamo alla 37a edizione di Saumur Voltige nel Grand Manège dell’IFCE? Cadre Noir de Saumur. Un evento da non perdere!

Espanol :

Nos vemos en la 37ª edición del Voltige de Saumur en la Grand Manège del IFCE ? Cadre Noir de Saumur. ¡Un evento que no se puede perder!

