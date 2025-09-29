Saumur Voltige Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire
Rendez-vous pour la 37ème édition de Saumur Voltige dans le Grand Manège à l’IFCE Cadre noir de Saumur. Un rendez-vous à ne pas manquer !
La voltige mêle émotions, danse et spectacle. Ces compétitions sont, pour le public, de véritables shows à couper le souffle. C’est aussi la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles ces dernières années.
Programme détaillé à venir.
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 36 37 comite@saumur.org
English :
See you at the 37th edition of Saumur Voltige in the Grand Manège at the IFCE ? Cadre noir de Saumur. An event not to be missed!
German :
Treffpunkt für die 37. Ausgabe von Saumur Voltige in der Großen Reithalle beim IFCE? Cadre noir de Saumur. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Ci vediamo alla 37a edizione di Saumur Voltige nel Grand Manège dell’IFCE? Cadre Noir de Saumur. Un evento da non perdere!
Espanol :
Nos vemos en la 37ª edición del Voltige de Saumur en la Grand Manège del IFCE ? Cadre Noir de Saumur. ¡Un evento que no se puede perder!
