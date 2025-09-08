Saumurban Trail Saumur
Saumurban Trail Saumur dimanche 8 mars 2026.
Saumurban Trail
Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Préparez-vous à une visite sportive à couper le souffle ! Epreuves urbaines ou semi-urbaines alliant la course à pied et la découverte du patrimoine architectural et naturel du Saumurois.
Deux circuits de 10 km et 18 km sont proposés, ainsi qu’une marche urbaine de 10 km non chronométrée et un parcours enfants.
Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 93 82 63 contact@saumurbantrail.com
English :
Get ready for a breathtaking tour! Urban or semi-urban events combining running and discovering the architectural and natural heritage of the Saumur region.
German :
Bereiten Sie sich auf einen atemberaubenden sportlichen Besuch vor! Städtische oder halbstädtische Wettkämpfe, die den Laufsport mit der Entdeckung des architektonischen und natürlichen Erbes der Region Saumurois verbinden.
Italiano :
Preparatevi a un tour sportivo mozzafiato! Eventi urbani o semi-urbani che combinano la corsa con la scoperta del patrimonio architettonico e naturale della regione di Saumur.
Espanol :
Prepárese para un recorrido deportivo que le dejará sin aliento Pruebas urbanas o semiurbanas que combinan correr y descubrir el patrimonio arquitectónico y natural de la región de Saumur.
