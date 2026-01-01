Sauna à Porz Crac’h Plage de Porz Crac’h Plouguerneau

Sauna à Porz Crac’h

Plage de Porz Crac'h Lieu-dit Porz Grac'h Plouguerneau Finistère

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Nous vous accueillons à marée haute, à la plage de kervenni à lilia, à droite du front de mer, après les restaurants

Le sauna est positionné en haut de la cale pour faciliter la baignade marche aquatique.

Pour profiter de ce moment convivial et collectif nous vous conseillons d’arriver quelques minutes en avance. (cabine de change sur place).

Nous prenons un temps de présentation du fonctionnement du sauna et des recommandations sanitaires (Toute personne utilisant le sauna le fait en connaissance de ses capacités physiques, les enfants de plus de 7 ans et moins de 16 ans sont sous la responsabilité d’un adulte participant).

Plusieurs séances toute l’année, selon les marées. .

+33 6 74 05 51 05

