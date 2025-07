Saurez-vous identifier les arbres de la forêt ? Domgermain

Saurez-vous identifier les arbres de la forêt ?

Domgermain Meurthe-et-Moselle

Plateau et fort de Domgermain

Vous participerez à une expérience ludique pour (re)découvrir ces être vivants majestueux. Entre observation, reconnaissance, identification et usages, la nature n’aura plus de secret pour vous !

Balade familiale à partir de 8 ans En partenariat avec l’Association Domgermain environnement et patrimoine

Sur inscription obligatoireTout public

Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Domgermain plateau and fort

Take part in a fun experience to (re)discover these majestic creatures. Through observation, recognition, identification and use, nature will hold no more secrets for you!

Family outing for children aged 8 and over In partnership with the Domgermain Environment and Heritage Association

Registration required

German :

Plateau und Fort von Domgermain

Sie nehmen an einem spielerischen Experiment teil, um diese majestätischen Lebewesen (wieder) zu entdecken. Zwischen Beobachtung, Erkennung, Identifizierung und Nutzung wird die Natur kein Geheimnis mehr für Sie haben!

Familienspaziergang ab 8 Jahren In Partnerschaft mit dem Verein Domgermain environnement et patrimoine (Umwelt und Kulturerbe)

Mit obligatorischer Anmeldung

Italiano :

Altopiano e forte di Domgermain

Partecipate a un’esperienza divertente per (ri)scoprire queste maestose creature. Osservandole, riconoscendole, identificandole e utilizzandole, la natura non avrà più segreti per voi!

Gita in famiglia per bambini a partire dagli 8 anni In collaborazione con l’Associazione Ambiente e Patrimonio Domgermain

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Meseta y fuerte de Domgermain

Participe en una experiencia lúdica para (re)descubrir a estas majestuosas criaturas. Observándolas, reconociéndolas, identificándolas y utilizándolas, ¡la naturaleza ya no tendrá secretos para ti!

Excursión familiar para niños a partir de 8 años En colaboración con la Asociación de Medio Ambiente y Patrimonio de Domgermain

Inscripción obligatoria

