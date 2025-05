SAUSSET-VOUS FESTIVAL – Sausset-les-Pins, 14 juin 2025 15:00, Sausset-les-Pins.

Bouches-du-Rhône

SAUSSET-VOUS FESTIVAL Samedi 14 juin 2025 de 15h à 23h30.

20H MUSIQUE FUNK EN LIVE SUR LE Môle du port. MÔLE DU PORT Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14 23:30:00

Sausset-Vous festival des arts vivants de la côte bleue.

Un événement culturel gratuit mêlant danse, théâtre, musique, animations et créations sur mesure.

5 amis d’enfance amoureuse de la côte bleue et passionnée de la culture.

Le spectacle vivant investira le port à travers le regard d’artistes de toutes disciplines.

Né du rêve de cinq amis d’enfance passionnés de culture et amoureux de la Côte Bleue, le Sausset-Vous Festival s’impose comme le premier festival pluridisciplinaire des arts vivants de la Côte Bleue. Grâce à l’énergie d’une équipe de bénévoles surmotivée, au soutien de la mairie et des commerçants de la commune, l’événement revient avec une programmation encore plus foisonnante, intergénérationnelle et toujours gratuite.

Danse, théâtre, musique, installations, ateliers, expositions et animations la journée promet d’enchanter l’espace public, de partager des émotions collectives et de mettre en valeur notre territoire grâce à une immersion dans la création contempo- raine locale et régionale.



Les festivités auront lieu de 15h à minuit, et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges

L’après-midi sera consacrée aux enfants et à la biodiversité ma- rine avec les ateliers du Parc Marin de la Côte Bleue, les jeux géants de la ludothèque de la Côte Bleue et un spectacle jeune public de l’association En Parent(h)èse. .

MÔLE DU PORT

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

English :

Sausset-Vous festival of live arts on the blue coast.

German :

Sausset-Vous Festival der darstellenden Künste an der blauen Küste.

Italiano :

Festival delle arti sceniche Sausset-Vous sulla costa azzurra.

Espanol :

Festival Sausset-Vous de artes escénicas en la costa azul.

L’événement SAUSSET-VOUS FESTIVAL Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-05-20 par Mairie de Sausset-les-Pins