SAUSSETRAIL (5ème édition) Salle des Arts Sausset-les-Pins dimanche 14 décembre 2025.

Dimanche 14 décembre 2025.

8h00. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

5ème édition Saussetrail proposé par Courir à Sausset.

Saussetrail 27 Km, 1100 mètres de dénivelé , limitée à 250 coureurs.

La Saussetoise 13 Km, 360 mètres de dénivelé, limitée à 450 coureurs.



Inscription sur sports.fr .

Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 36 33 08 lacues.gp@wanadoo.fr

English :

5th Saussetrail proposed by Courir à Sausset.

German :

5. Ausgabe Saussetrail vorgeschlagen von Courir à Sausset.

Italiano :

5° Saussetrail organizzato da Courir à Sausset.

Espanol :

5ª Saussetrail organizada por Courir à Sausset.

L’événement SAUSSETRAIL (5ème édition) Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-09 par Mairie de Sausset-les-Pins