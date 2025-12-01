SAUSSETRAIL (5ème édition) Salle des Arts Sausset-les-Pins
SAUSSETRAIL (5ème édition) Salle des Arts Sausset-les-Pins dimanche 14 décembre 2025.
SAUSSETRAIL (5ème édition)
Dimanche 14 décembre 2025.
8h00. Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
5ème édition Saussetrail proposé par Courir à Sausset.
Saussetrail 27 Km, 1100 mètres de dénivelé , limitée à 250 coureurs.
La Saussetoise 13 Km, 360 mètres de dénivelé, limitée à 450 coureurs.
Inscription sur sports.fr .
Salle des Arts Esplanade de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 36 33 08 lacues.gp@wanadoo.fr
English :
5th Saussetrail proposed by Courir à Sausset.
German :
5. Ausgabe Saussetrail vorgeschlagen von Courir à Sausset.
Italiano :
5° Saussetrail organizzato da Courir à Sausset.
Espanol :
5ª Saussetrail organizada por Courir à Sausset.
