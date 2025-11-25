Saut à l’élastique Cluis viaduc de l’Auzon Cluis 28 mars – 25 avril 2026, certains samedis 60 euros

Venez sauter à l’élastique dans l’Indre, au cœur du Berry en région Centre Cluis (36340), 52m avec vue magnifique sur la Vallée de l’Auzon Le Blanc (36300), 38m au-dessus de la rivière Creuse

Salut les jumpers (ou futurs). Venez sauter à l’élastique dans l’Indre, au cœur de la région Berrichonne en Centre Val de Loire, avec Accroduc

à Cluis (36340), 52 mètres avec vue magnifique sur la Vallée de l’Auzon

ou

à Le Blanc (36300), 38 mètres au-dessus de la rivière « la Creuse » au cœur du Parc National de la Brenne

Vous pouvez nous contacter au 07.48.90.38.52 ou aller sur www.accroduc.com

Dates de la Saison 2026

Mars : Samedi 28 (Cluis)

Avril : Dimanche 19 (Cluis) – Dimanche 12 et Samedi 25 (Le Blanc)

Mai : Samedis 2, 16 et 30 (Cluis) – Samedis 9 et 23 (Le Blanc)

Juin : Samedis 13 (Cluis) – Samedis 6 et 20 (Le Blanc)

Juillet : Samedis 4, 11, 18 et 25 (Cluis) – Dimanches 5, 12, 19 et 26 (Le Blanc)

Août : Samedis 2, 8, 15 et 22 (Cluis) – Dimanches 2, 9, 16 et 23 (Le Blanc)

Sept : Samedis 12 et 26 (Cluis) – Samedis 5 et 19 (Le Blanc)

Oct : Samedi 10 et Dimanche 25 (Cluis) – Samedi 3, Dimanche 18 et Samedi 31 (Le Blanc)

