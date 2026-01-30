Saut à l’élastique du viaduc de Ste-Eulalie de Cernon

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-17 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-28

Faites le grand plongeon face la commanderie la mieux préservée d’Europe.

Un bon bol d’adrénaline ça vous tente? Elancez-vous la tête la première depuis le viaduc de Ste-Eulalie de Cernon à 50 mètres de hauteur. Une expérience exaltante qui vous laissera un souvenir inoubliable et la fierté d’avoir sauter le pas.

Le plus profitez d’un panorama exceptionnel sur le village Templier et Hospitalier de Ste-Eulalie de Cernon et le Larzac.

Conditions

– Poids minimum 33 kg Maximum 138 kg

– Certificat médical nécessaire pour les plus de 55 ans

– Les contre-indications sont l’épilepsie, la grossesse, les problèmes cardiaques ou articulaires, le diabète. 60 .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 72 03 contact@antipodes-millau.com

English :

Take the plunge in front of the best preserved commandery in Europe.

