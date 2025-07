Saut à ski à Larcenaire Bussang

Saut à ski à Larcenaire Bussang dimanche 20 juillet 2025.

Saut à ski à Larcenaire

route de Sauté Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Tournée estivale de saut à ski. Essais le matin et compétition de 12h à 15h.Tout public

route de Sauté Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 08 03 56 27 maxime.laurent3@wanadoo.fr

English :

Summer ski jumping tour. Trials in the morning and competition from 12pm to 3pm.

German :

Sommertournee des Skispringens. Probedurchläufe am Morgen und Wettkampf von 12:00 bis 15:00 Uhr.

Italiano :

Tour estivo di salto con gli sci. Prove al mattino e gare dalle 12.00 alle 15.00.

Espanol :

Recorrido estival de saltos de esquí. Pruebas por la mañana y competición de 12h a 15h.

L’événement Saut à ski à Larcenaire Bussang a été mis à jour le 2025-07-15 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES