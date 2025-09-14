Saut à ski à Larcenaire route de Sauté Bussang
Saut à ski à Larcenaire route de Sauté Bussang dimanche 14 septembre 2025.
Saut à ski à Larcenaire
route de Sauté Tremplin de Larcenaire Bussang Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
Coupe des Vosges de saut à ski jeux du saut ouverts à tous. Buvette et grillades.Tout public
route de Sauté Tremplin de Larcenaire Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 08 03 56 27 maxime.laurent3@wanadoo.fr
English :
Vosges Ski Jumping Cup: jumping games open to all. Refreshment bar and barbecue.
German :
Coupe des Vosges de saut à ski: Sprungspiele, die für alle offen sind. Getränke und Grillspezialitäten.
Italiano :
Coppa dei Vosgi di salto con gli sci: giochi di salto aperti a tutti. Bar e barbecue.
Espanol :
Copa de saltos de esquí de los Vosgos: juegos de saltos abiertos a todos. Bar y barbacoa.
L’événement Saut à ski à Larcenaire Bussang a été mis à jour le 2025-09-03 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES