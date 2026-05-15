Bommes

Sauternes au fil de l’eau

Base Nautique de Bommes Bommes Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:45:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01 2026-08-27 2026-09-01

Venez découvrir d’une façon très originale le vignoble de Sauternes !

A travers le cadre unique qu’offre la rivière le Ciron, puis lors d’une visite privilégiée dans un cru traditionnel de l’appellation, nous vous proposons d’allier détente, loisirs et plaisir gustatif dans la même prestation…

Descente en canoë au départ de la base nautique de Bommes (vers l’aval) sur 2 km et une arrivée au Domaine de Carbonnieu, pour une visite de la propriété viticole et une dégustation des vins produits (3 vins).

En exclusivité à l’office de tourisme. .

Base Nautique de Bommes Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

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English : Sauternes au fil de l’eau

L’événement Sauternes au fil de l’eau Bommes a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud