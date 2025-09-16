Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Conférence sur le Berligou Espace de la Vallée Sautron

Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Conférence sur le Berligou Espace de la Vallée Sautron mardi 16 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-16 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Adulte

Conférence « le Berligou, le vin des ducs de Bretagne », vin autrefois produit à Sautron et aujourd’hui en cours de replantation dans le Nord Loire. Conférence présentée par Alain POULARD et Marcel JUSSIAUME, suivie d’une dégustation. En 1460 le clos du Berligou, situé à Couëron près de Nantes est planté avec du Pinot noir. Les premiers ceps sont alors donnés par Charles le Téméraire à François II duc de Bretagne. Ce cépage acquiert une grande réputation à la suite des visites d’Henri IV, puis de Louis XIV. Puis il tombe dans l’oubli et manque de disparaître avant que qu’un groupe de passionnés, le groupe des 12 lui redonne ses lettres de noblesse. Mardi 16/09/25 à 19h, Espace de la Vallée.

Espace de la Vallée Sautron 44880

http://www.sautron.fr