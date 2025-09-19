Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Exposition photos ancien presbytère Sautron

Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Exposition photos ancien presbytère Sautron vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition photos « Sautron d’hier et d’aujourd’hui », proposée par Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine. A découvrir à l’ancien Presbytère – Tiers-Lieu Sautron « Trait d’Union ». Vendredi 19/09/25 : 14h30-19hSamedi 20/09 et Dimanche 21/09/25 : 10h30-19h

ancien presbytère Sautron 44880

02.51.77.88.48 http://sautron.fr