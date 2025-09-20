Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Fest deiz Halle de la Linière Sautron

Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Fest deiz Halle de la Linière Sautron samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 16:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Fest deiz avec initiation à la danse bretonne et au Rond de Sautron, avec Saotron Breizh. Samedi 20/09/25 à 16h30, sous la Halle de la Linière :• 16h30 – diaporama sur l’histoire de la Bretagne commenté par Fanch LEJEUNE président d’honneur et fondateur de Saotron Breiz• 17h – historique des musiques et danses, avec démonstration des danses des différents pays• À suivre jusqu’à 19h un Fest deiz animé par Laz Sonerezh

Halle de la Linière Sautron 44880

https://sautron.fr/en/rb/315564/les-marches-2 02.51.77.88.48 http://sautron.fr