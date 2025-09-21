Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Jeu de piste Sautron Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 15:00 –

Gratuit : oui Accès libre Jeune Public, En famille, Tout public

Jeu de piste en famille pour découvrir l’histoire de Sautron de façon ludique à travers ses personnages historiques. Dimanche 21/09/25 à partir de 15h. Départ sur le parvis de la mairie (côté parc).

Sautron Sautron 44880

02.51.77.88.48 http://www.sautron.fr