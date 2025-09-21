Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Visites commentées Chapelle de Bongarant Sautron

Sautron au fil des siècles, un voyage sur 1000 ans – Visites commentées Chapelle de Bongarant Sautron dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Visites commentées de la Chapelle de Bongarant et du Bois Taureau. Dimanche 21/09/25 : départs à 10h, 11h et 12h

Chapelle de Bongarant Sautron 44880

02.51.77.88.48 http://sautron.fr