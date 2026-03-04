Sautron expose ses artistes, les artistes sautronnais en scène, Espace Phelippes Beaulieux, Sautron

Sautron expose ses artistes, les artistes sautronnais en scène 6 – 8 mars Espace Phelippes Beaulieux Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Les artistes sautronnais en scène

Pour mettre en lumière ses talents locaux, la Ville de Sautron organise chaque année « Sautron expose ses artistes », une exposition devenue un incontournable de la vie culturelle locale. Cette année, elle se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 mars, à l’Espace Phelippes-Beaulieux.

Cet événement est l’occasion pour les artistes amateurs de la commune, qu’ils soient membres d’associations de peinture, de sculpture, ou artistes indépendants, de partager leurs plus belles oeuvres avec le public.

Deux Prix du jury, catégorie « peinture » et catégorie « sculpture », seront décernés par un jury d’experts pour une mise à l’honneur de leurs coups de cœur.

Vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026. De 10h à 19h à l’Espace Phelippes-Beaulieux.

Contact : 02.51.77.86.98 ou sur vieassociative@sautron.fr

Espace Phelippes Beaulieux 21 Rue de la Forêt, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.86.98 »}, {« type »: « email », « value »: « vieassociative@sautron.fr »}] [{« link »: « mailto:vieassociative@sautron.fr »}]

