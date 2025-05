Sautron fête l’Europe – Halle de la Linière Sautron, 23 mai 2025 19:00, Sautron.

2025-05-23 19:00

Gratuit : non Accès libre, repas payant. Tout public

Tous les ans, Sautron célèbre l’Union Européenne. Cette année, la Fête de l’Europe mettra à l’honneur la Pologne.Restauration et animations folkloriques.Vendredi 23 mai, sous la Halle de la Linière, à 19h. Ouvert à tous. Sans réservation. La Pologne s’invite aussi à la médiathèque : découvrez une sélection de livres qui nous plonge au coeur de son histoire, ses traditions et ses paysages

Halle de la Linière Sautron 44880

