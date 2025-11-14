Sautron fête Noël : marché de Noël le 13 décembre Halle de la Linière Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 11:00 – 20:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Tout public

Marché de Noël d’artisanat et de produits du terroir, organisé Halle de la Linière de 11h à 20h+ de 35 exposants – Animations tout public toute la journée :? Boîte aux lettres du Père Noël? Présence du Père Noël en calèche? « Lumineux », spectacle déambulatoire? « L’Éclatante roulotte botanique » : photos & atelier créatif? Stand maquillage, arbre à voeux et manège? Balades en poney par le centre équestre de la Gourmette? Chorale de l’Ecole de musique? Gaufres, crêpes et vin chaud avec le Comité des Fêtes et petite restauration

Halle de la Linière Sautron 44880

