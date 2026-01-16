Sauvage, atelier d’écriture avec l’auteur Alexis Fichet Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 7 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Pour cet atelier autour de la figure du loup, Alexis Fichet, écrivain, comédien et metteur en scène, vous guide dans l’écriture, à travers des consignes et des contraintes précises.

Ludique et créatif, cet atelier d’écriture est ouvert aux initiés comme aux débutants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

