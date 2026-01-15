Sauvage, atelier d’écriture avec l’auteur Alexis Fichet Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Sauvage, atelier d’écriture avec l’auteur Alexis Fichet Bibliothèque Longs-Champs Rennes samedi 7 février 2026.
Sauvage, atelier d’écriture avec l’auteur Alexis Fichet Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 7 février, 10h00 sur réservation
Pour cet atelier autour de la figure du loup, Alexis Fichet, écrivain, comédien et metteur en scène, vous guide dans l’écriture, à travers des consignes et des contraintes précises.
Ludique et créatif, cet atelier d’écriture est ouvert aux initiés comme aux débutants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T12:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36