Sauvage ( S ) Parc Roger Salengro CLICHY

Deux récits d’occupation, de rage, de désespoir, de vengeance.

Deux textes bruts et vifs.

Deux femmes à la lisière.

Une averse torrentielle et une maison qui brûle dans un paysage de neige.

Le chant lyrique comme échos à la souffrance ordinaire en temps de guerre. L’impensable des actes et de la peine.

Le sublime pour évoquer le terrible.

Mademoiselle Fifi

Une soirée organisée par des officiers prussiens pour se distraire – Rachelle prostituée, poignarde Mademoiselle Fifi – le beau marquis Wilhem.

La Mère Sauvage

A l’orée du bois – la mère Sauvage apprend que son fils a été tué au front – trois jeunes Allemands sont logés chez elle, elle se venge.

Sauvage : parle de Madame Fifi et de la Mère Sauvage.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif : 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00

Parc Roger Salengro 78, boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY

https://www.vivredanslefeu.com/sauvage-s +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr