SAUVAGE & SOUVERAINE UN SHOW 100 % FÉMININ Canet-en-Roussillon

SAUVAGE & SOUVERAINE UN SHOW 100 % FÉMININ

3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

2026-03-27

Un spectacle pour nous Mesdames !

3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 46 30 39 62 aufemininaujourdhui@gmail.com

English :

A show for us ladies!

