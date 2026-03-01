Sauvages de Saison Sur le parking Le Mans

Sauvages de Saison Sur le parking Le Mans samedi 21 mars 2026.

Sauvages de Saison

Sur le parking Chemin du Buisson Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-03-21 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25

Sortie de reconnaissance des plantes sauvages comestibles
  .

Sur le parking Chemin du Buisson Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 25 09 63  contact@sauvagesdesaison.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Edible wild plant recognition outing

L’événement Sauvages de Saison Le Mans a été mis à jour le 2026-03-03 par CDT72