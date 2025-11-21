Sauvages – Festival ExtrAnimation Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 14:00 – 15:30

Gratuit : non 3 € à 6 € 3 € à 6 €Réservation au guichet du cinéma. Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Entrez dans les coulisses du stop motion et découvrez la magie des films faits-main. Marionnettes animées et héros de pâte à modeler vous donnent rendez-vous dimanche 14 décembre 2025 ! SAUVAGES de Claude Barras – Suisse – 2024 – VOF- 1h27 – à partir de 8 ans.À Bornéo, Kéria recueille un bébé orang-outan blessé dans une plantation de palmiers à huile. Avec son cousin Selaï, réfugié d’un conflit entre sa famille et les compagnies forestières, elle s’engage dans la lutte pour sauver la forêt menacée – un combat qui la mènera aussi à percer le secret de ses origines. En présence d’Elie Chapuis, animateur et réalisateur suisse spécialisé dans le Stop motion. Elie Chapuis débute sur Max & Co de Samuel et Frédéric Guillaume. Il a collaboré aux longs métrages de Wes Anderson, Fantastic Mr Fox et Isle of Dogs, et à ceux de Claude Barras, Ma vie de Courgette et Sauvages. Il a réalisé plusieurs courts métrages dont Canard en 2023. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/