Sauvé, Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, Bordeaux

Sauvé Jeudi 12 mars, 19h00 Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Gironde

Entrée libre au conservatoire de Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T21:00:00+01:00

Stockholm, fin du XIXe siècle. Dans un foyer de la moyenne bourgeoisie, Viola, la vingtaine, est depuis cinq ans l’épouse soumise d’Oscar, un employé de banque jouisseur et joueur. Sous leur toit règne en maître la mère d’Oscar, la « femme du recteur », qui a investi la maison. Résignée, Viola ne vit que pour son fils, Alf, un petit garçon à la santé fragile. La « maison de poupée » de Viola est ébranlée quand on apprend qu’Oscar doit rembourser une dette de jeu, et qu’il n’a pas d’argent. Et si Viola en avait, elle ? Pourrait-elle reprendre le pouvoir et s’émanciper de la domination masculine ?

Jouée pour la première fois en 1882, cette pièce est considérée comme la « réplique » féminine et féministe à Une maison de poupée d’Henrik Ibsen. Il s’agit de la première traduction française d’une pièce de cette auteure, figure incontournable de l’intelligentsia suédoise du XIXe siècle.

Lecture suivie d’une rencontre avec Corinne François-Denève, professeure de littérature française à l’université de Bourgogne Europe, dramaturge et traductrice

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 22 quai Sainte-Croix Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

