Sauvé, Glob Théâtre, Bordeaux

Les élèves comédiennes et comédiens en Cycle 3 et Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur, encadrés par leur enseignant Christian Rousseau, proposent une lecture inédite de la pièce Sauvé, écrite par Alfhild Agrell en 1882.

Née en 1849, Alfhild Agrell fut une figure engagée du Stockholm littéraire de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ses pièces ont été très souvent produites au Théâtre Royal de Stockholm. Dans les années 1880, elle est une dramaturge à succès, plus jouée même qu’August Strindberg.

Elle est notamment reconnue pour avoir revendiqué l’égalité entre les sexes, et pour avoir osé aborder dans ses œuvres des sujets féministes et modernes, comme les naissances hors mariage, la question de la virginité dans le couple ou l’hypocrisie qui fait juger différemment femmes et hommes pour les mêmes comportements.

Parue en 2016 aux éditions L’Avant-Scène Théâtre, la pièce Sauvé a été traduite pour la première fois en français par Corinne François-Denève, professeure de littérature française à l’université de Bourgogne Europe, dramaturge et traductrice.

Cette pièce est considérée comme la « réplique » féminine et féministe à Une maison de poupée d’Henrik Ibsen.

La lecture sera suivie d’une rencontre à 21h avec Corinne François-Denève.

