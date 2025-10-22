Sauve la planète avec Ginette Parc du Maharin Anglet

Sauve la planète avec Ginette Parc du Maharin Anglet mercredi 22 octobre 2025.

Sauve la planète avec Ginette

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Chaque famille partira à la recherche d’indices cachés dans le parc du Maharin afin de remplir le livret au fur et à mesure des indices trouvés !

Les thématiques porteront sur différents sujets environnementaux le tri, le compostage, la réduction des déchets et bien d’autres…

Animé par le syndicat Bil Ta Garbi.

Tout public dès 8 ans. .

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

English : Sauve la planète avec Ginette

German : Sauve la planète avec Ginette

Italiano :

Espanol : Sauve la planète avec Ginette

L’événement Sauve la planète avec Ginette Anglet a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Anglet