Sauve qui Conte! Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Rennes 8 juillet 2025

Sauve qui Conte! Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Rennes 8 juillet – 31 août Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un cherche et trouve géant tout l’été aux Champs Libres du 8 juillet au 31 août.

La grande fête annuelle des contes est en danger !

Le loup, qui n’est pas invité, veut se venger…

Venez sauver les personnages de contes pour que la fête ait lieu !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-31T19:00:00.000+02:00

1



Bibliothèque – 6e étage Musée Pollès Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine